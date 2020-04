Khalifa Haftar sautoproclame nouveau chef de la Libye

Le maréchal Khalifa Haftar s’est autoproclamé seul dirigeant de la Libye, expliquant qu’il avait répondu à un mandat du peuple qui le juge comme étant «le plus digne pour diriger le pays à cette étape… (…) le commandement général».

Dans un discours télévisé diffusé, lundi soir 27 avril 2020 sur la chaîne de télévision Libya al-Hadath et rapporté par plusieurs agences de presse, le chef de l’armée nationale libyenne s’est dit fier «d’accepter le mandat du peuple libyen pour assumer cette mission historique et dans ces circonstances exceptionnelles afin de mettre un terme à l’accord politique de Skhirat. Désormais, il fait partie du passé conformément à une décision du peuple libyen, la seule source du pouvoir, et nous annonçons que le commandement général –NDLR l'armée nationale libyenne, son armée– a accepté la volonté du peuple».

Ainsi, le militaire libyen, appuyé par un parlement installé dans l'est de la Libye, s’est insurgé contre l'accord de Skhirat signé fin 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU, qui a «détruit le pays», et dont est issu le gouvernement d'union nationale (GNA). Pour lui l’accord est caduc. Il a promis de poursuivre son offensive contre Tripoli et donc contre le GNA qui y est basé.

D’après agences