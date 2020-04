LInlucc - Suspicions de malversation au niveau des aides sociales

L’instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce dimanche 26 avril 2020, qu’elle a reçu plusieurs avis concernant des infractions et des suspicions d’abus de pouvoir.

L’Inlucc indique qu’elle a reçu un avis concernant une suspicion de malversation d’un délégué (omda) au gouvernorat de Sousse qui aurait trafiqué la liste des bénéficiaires des aides sociales pour les accorder à d’autres personnes. Un autre délégué de Sousse aurait accordé les aides en nature à des membres de sa famille à une heure tardive du soir.

L’instance ajoute qu’un délégué au gouvernorat de Sfax aurait, également, distribué les aides par complaisance.

D’autre part, elle a reçu un avis à propos d’une suspicion de malversation des agents de la direction des Affaires sociales au gouvernorat de Kasserine qui auraient trafiqué la liste des bénéficiaires des aides sociales.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 949 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.818 dépistages, avec 216 rétablissements et 38 décès.

S.H