Santé publique - La continuité de toutes les spécialités objet dune réunion

La continuité des services de santé publique dans toutes les spécialités dans le Grand Tunis, notamment la chirurgie ainsi que la prise en charge des cas urgents, le tout en renforçant les mesures préventives contre le Covid-19 était au centre d’une séance de travail présidée par le ministre de la Santé Abdellatif Mekki tenue ce dimanche 26 avril 2020.

Etaient notamment présent les directeurs généraux, des présidents des instances médicales et des chefs de services pharmacie au sein des établissements de santé publique dans les gouvernorats du Grand Tunis.

Les médecins du secteur privé s’inquiètent également pour la santé de leurs patients négligés et ont appelé à une reprise d’activité, un appel épaulé par le Conseil national de l'ordre des médecins.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars et qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 939 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès.

