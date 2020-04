La société civile sindigne contre lémission « Denya okhra »

L’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées a dénoncé aujourd’hui samedi 25 avril 2020, les propos proférés dans la sitcom « Denya okhra » qui semblent se moquer des personnes handicapées.

Dans un communiqué, l’organisation a dénoncé les propos du premier épisode de la sitcom « Denya Okhra » diffusé sur la chaîne tunisienne Hiwar Ettounsi TV le 24 avril, qui contient une séquence dans laquelle les acteurs semblent se moquer des personnes handicapées, en soulignant que la cause du handicap est une « malédiction divine ».

L’organisation a indiqué que ce genre de messages induit le public en erreur en ce qui concerne le handicap mental et se moque des personnes handicapées. « Ceci est une transgression des règles de la liberté d’expression et de l’éthique professionnelle et une atteinte aux Droits de l’Homme et à la dignité humaine », dénonce l’organisation.

Compte tenu des réclamations exprimées par les personnes handicapées et leurs familles ayant considéré ces propos comme une atteinte à leur dignité, des composantes de la société civile ont appelé la chaîne Al Hiwar Ettounsi à s’excuser officiellement et à s’engager à ne plus diffuser ce genre de propos.

Elles ont exhorté la Haica à prendre les mesures nécessaires et à rappeler aux médias leur responsabilité déontologique envers les personnes handicapées.

Elles ont appelé également le comité d’éthique au syndicat national des journalistes tunisiens à se réunir et à examiner les propos diffusés dans cette séquence afin de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les médias quant à l’inclusion de ces personnes dans les programmes et les émissions sans porter atteinte à leur dignité.

En s’adressant au syndicat des artistes tunisiens, elles demandent d’examiner ces propos, de prendre les mesures nécessaires et de sensibiliser les artistes et les comédiens pour qu’ils respectent la dignité des personnes handicapées et ne pas utiliser la situation de handicap comme moyen de faire rire le public.

I.M