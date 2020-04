Nizar Yaïche se penche sur les solutions pour soutenir les entreprises pendant et après le confinement

Le ministre des Finances, Nizar Yaïche a tenu, ce samedi 25 avril 2020, au siège du ministère des Finances, une réunion des universitaires et des représentants de structures professionnelles et d’associations.

Cette réunion a permis de débattre des solutions possibles pour soutenir les entreprises en cette période de crise, outre la préparation de l’après-confinement. Ont été discutées les problématiques structurelles des réformes économiques et la possibilité d’en accélérer le rythme. L’accent a été mis principalement sur :

-La nécessité de réduire la pression fiscale et simplifier les procédures de déclaration et de paiement des impôts

-l’unification des taux d’imposition

-L’accélération de la numérisation des services et la généralisation de la télé-déclaration

-La réduction progressive des transactions en espèces

-Le financement de l'économie et le rôle du secteur bancaire

-La relance du cycle économique et la création de secteurs attractifs pour les investissements

-L’accompagnement des petites et moyennes entreprises pour préserver le tissu institutionnel

-La prise en charge des activités économiques et des micro-entreprises

-La lutte contre le marché parallèle.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le Covid-19 qui a obligé à la mise en place d’confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 922 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 24 avril courant, sur un total de 19.849 dépistages, avec 194 rétablissements et 38 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M