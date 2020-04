Covid-19 - Le chef du gouvernement analyse la situation épidémiologique

En présence du ministre de la Santé Abdellatif Mekki, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a supervisé cet après-midi du lundi 20 avril, la réunion du comité scientifique chargé de lutter contre le Covid-19.

La réunion a examiné l'évolution de la situation épidémiologique en Tunisie et l'efficacité des mesures adoptées au cours de la dernière période pour contrôler davantage la propagation de l'épidémie.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a examiné les propositions les plus importantes du comité concernant le durcissement de la réglementation des opérations de quarantaine obligatoire et l'augmentation des analyses en laboratoire, ainsi que l'état de préparation des unités sanitaires et hospitalières pour améliorer leur capacité à s'engager auprès des blessés.

Le comité a également analysé les moyens de protection individuelle à fournir pour tous les cadres du secteur de la santé et les employés dans toutes les régions du pays.

Rappelons qu’il y a cinq laboratoires qui effectuent l’analyse des tests PCR qui effectuent 650 tests par jour. Le ministre de la Santé a déjà annoncé qu’un premier lot de 200.000 tests arrivera de l’étranger au plus tard mardi 21 avril.

Le bilan national a grimpé le 19 avril 2020 à 879 cas confirmés sur un total de 16.098 prélèvements, avec 38 décès et 43 rétablissements.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 3 mai 2020.

