Les accidents de la route entraînent plus de morts que le Covid-19

D’après le ministère des Affaires locales, le nombre de décès en Tunisie pendant les trois premiers mois de 2020, janvier, février et mars, s’élève à 19.274 décès. On constate que le nombre a diminué pendant les mois de février et de mars par rapport à l’année dernière. Par exemple, en mars 2019, il y a eu 6.810 morts tandis qu’en mars 2020, on n’en a enregistré que 4.851. Notons que pendant le mois de mars 2020 il y a eu 8 décès seulement causé par le Covid-19.

Cela peut s’expliquer par les mesures de confinement et l’interdiction de circulation sans autorisation préalable, surtout quand on sait qu’en Tunisie, les accidents de la route causent plus 1.500 morts chaque année.

Dans une déclaration accordée à Business news Oussama Mabrouk, responsable de l’information à l’Observatoire national de sécurité routière, le bilan des accidents de la route enregistré en 2019 est de 5.082 accidents, entrainant la mort de 1.032 personnes, et que pendant seulement les 4 premiers mois du 2019, le nombre d’accidents s’élève à 1.611 accidents. Ainsi l’observatoire national de la sécurité routière a compté 145 points noirs routiers en Tunisie depuis 2007, qui sont les principaux responsables des accidents routiers.

En termes de sécurité routière, l’Organisation mondiale de la santé a classé la Tunisie à la 138ème position sur 180 pays avec un taux de mortalité de 24,4 morts pour 100.000 habitants, d’après le rapport de l’organisation paru en 2019. D’après ce même rapport : Les traumatismes dus à des accidents de la circulation sont désormais la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes entre 5 et 29 ans.

Les accidents de la route sont l’une des premières causes de mortalité en Tunisie mais ils ne sont pas les premiers responsables. En effet, d’après un rapport sur le droit à la santé publié en 2019 par l’Association tunisienne de défense du droit à la santé (ATDDS) : les maladies non transmissibles comme le Cancer, le diabète, l’hypertension et l’insuffisance rénale chronique sont responsables de 82% des décès en Tunisie.

D’après l’organisation mondiale de la santé, les principales causes de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires : la cardiopathie ischémique qui est due à la baisse de l'apport en oxygène aux cellules cardiaques fait 7 millions de décès chaque année, les accidents vasculaires cérébraux engendrent 6,2 millions de morts, quant aux accidents de la route ils causent 1.35 morts chaque année. Il faut noter que 93 % des accidents mortels se produisent dans les pays en voie de développement et surtout dans les pays sous développes, ces pays comptent 60 % des véhicules dans le monde.

Notons que jusqu’aujourd’hui 20 avril, le monde entier compte 165 939 décès au Covid-19, la Tunisie a eu 38 décès. Le bilan national a grimpé le 19 avril 2020 à 879 cas confirmés sur un total de 16.098 prélèvements, avec 38 décès et 43 rétablissements.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020.

