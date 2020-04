Imed Daïmi accuse, Tunisair dément

L'ancien député Imed Daïmi a évoqué certains dépassements au sein de Tunisair, notamment l’obtention d’un faux certificat de maladie par le PDG de la société. Des allégations catégoriquement démenties par la compagnie aérienne.

Dans un post Facebook publié tard dans la soirée du samedi 18 avril 2020, Imed Daïmi parle d’un scandale et d’événements graves survenus les dernières 48h qui lui ont été rapportés par plusieurs sources dignes de foi. Il a affirmé que la compagnie aérienne maintient son secrétaire général Jamel Chrigui en poste alors que sa mission est achevée depuis mars 2020 ayant atteint l’âge de la retraite. Il ajoute que le ministre d'Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf est intervenu pour demander au PDG Elyes Mnakbi d’appliquer la loi mais que ce dernier a simulé un malaise pour ne pas s’y conformer en confiant les rênes de l’entreprise à la personne objet du litige. Il a soutenu aussi que la rencontre entre Anouar Maârouf et le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi tenue samedi pourrait être consacrée à ce sujet, ce dernier tenant à garder en poste le SG de la compagnie aérienne.

En réponse, Tunisair a publié, ce lundi 20 avril 2020, un communiqué explicatif. La compagnie a démenti catégoriquement les allégations de l’élu, en précisant que l’article 24 de la Loi N°37-2019 du 30 avril 2019 a augmenté l’âge de départ à la retraite à 62 ans avec un possible prolongement pour ceux qui le désirent. Tunisair ajoute aussi que Jamel Chrigui étant un conseiller des services publics est concerné par cette loi et que Imed Daïmi en tant que député ne peut en aucun cas ignorer cette loi. Pour elle, l’élu a délibérément diffamé la compagnie et voulu induire en erreur l’opinion publique.

S’agissant de la mise en doute du malaise dont a été victime Elyes Mnakbi et qui a nécessité une admission à l'hôpital militaire et un repos de 10 jours, la compagnie estime qu’elle remet en question la compétence et l'intégrité de l’institution militaire, seule habilitée à y répondre et à le poursuivre.

Par ailleurs, la compagnie a tenu à rappeler que contrairement à ce qu’indique l’élu en ce qui concerne l’arrêt d’activités de la société, tous les Tunisiens connaissent les efforts déployés par la compagnie aérienne au cours de la période de confinement sanitaire général et d’épidémie mondiale pour le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger et pour l’acheminement des équipements et fournitures médicales de la Chine. Elle a exprimé son étonnement face la volonté à persister dans la création de la confusion, à mettre en doute les institutions de l’Etat et à minimiser leurs efforts.

Tuniair appelle tous les Tunisiens à s’unir autour des institutions publiques pour soutenir les efforts considérables déployés par le gouvernement pour sortir de la crise.

En tant que transporteur national, Tunisair n'abandonnera aucun citoyen tunisien coincé en dehors de la patrie et s'efforcera par tous les moyens possibles d'assurer leur retour au pays. La compagnie appelle à vérifier avant de publier délibérément de fausses informations, dont les conséquences peuvent être graves, à enquêter et à demander les informations exactes de sa source officielle.

I.N