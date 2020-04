500 millions de dinars de garantie de lEtat au profit des entreprises

Dans une lettre ouverte à Nizar Yaïche, ministre des Finances, publiée le 26 mars, Business News a demandé à ce que l’Etat apporte sa garantie à des crédits bancaires souscrits par les entreprises en difficulté à cause du Covid-19. Une idée qui a été appliquée en France et au Maroc, entre autres, et dont l’application en Tunisie peut sauver plusieurs entreprises de la faillite.

Aussi bien Nizar Yaïche qu’Elyes Fakhfakh ont accusé réception de la lettre promettant son étude dans les plus brefs délais. Moins de trois semaines après, le gouvernement a étudié l’idée et est passé à l’exécution à travers le décret 6/2020 du 16 avril 2020.

Ce dernier offre ainsi une garantie de quelque 500 millions de dinars pour que les entreprises puissent souscrire des crédits auprès de leurs banques.

Les demandes de crédits doivent être déposées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 et ne peuvent pas dépasser les sept ans.

C’est la Société tunisienne de garantie (Sotugar, organisme public) qui aura à gérer les demandes de garantie sur la base d’un accord avec le ministère des Finances qui fixera les dispositions de ce nouveau mécanisme.

