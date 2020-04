Litige entre El Hiwar et la Télévision tunisienne : une plainte et des accusations

L’affaire a fait couler beaucoup d’encre depuis jeudi 16 avril 2020. La chaîne El Hiwar Ettounsi a porté plainte contre la société de production "KSN Prod" en la personne de sa représentante légale, Khaoula Slimani et contre la Télévison tunisienne en la personne de son PDG, auprès de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica). Le document a été partagé par la chaine, ce vendredi 17 avril 2020.

La chaine privée dénonce une rupture de contrat de la part Mme Slimani et affirme que cette dernière est revenue sur l’accord après en avoir passé un autre avec l'Établissement de la télévision tunisienne, ce dernier lui ayant proposé une offre alléchante de 2 MD pour l’achat du feuilleton "Qalb Eddhib" (Le cœur du loup). Elle demande à l’instance d’entendre toutes les parties prenantes et d’obliger la Télévision tunisienne à respecter les droits d’El Hiwar Ettounsi et la productrice à respecter les termes du contrat.

Réagissant à ceci, la productrice du feuilleton objet du conflit, Khaoula Slimani a tenu à affirmer, dans un post Facebook daté de la veille, qu’elle était face à un choix cornélien et qu’elle a choisi de favoriser l’intérêt des centaines de personnes qui travaillent avec elle, en sacrifiant sa place dans la chaine, étant chroniqueuse à El Hiwar. Le tout pour pouvoir rémunérer le personnel. Elle a souligné que son projet n’a pas été cédé au prix circulant sur les réseaux sociaux qui veulent induire en erreur l’opinion publique.

Business News a essayé de contacter ce vendredi le président-directeur général de l'Etablissement de la télévision tunisienne pour avoir sa réaction, mais sans y parvenir. Une source informée de la chaine a bien voulu répondre mais préféré garder l’anonymat.

Ainsi, elle explique que "Qalb Eddhib" est une production respectable qui retrace un pan de notre histoire situé dans les années 40 et qui peut réunir la famille tunisienne pendant les soirées de ramadan qui risquent d’être sous le confinement sanitaire général.

Elle a précisé que Khaoula Slimani a proposé la production à la chaine nationale depuis novembre 2019 mais vu qu’elle a ses propres productions en cours, elle n’était pas intéressée, mais la donne a changé entre temps et avec le confinement l'Etablissement de la télévision tunisienne n’a pas pu achever son feuilleton. Mme Slimani lui ayant proposé de nouveau le feuilleton qui était presque prêt avait toutefois besoin de fonds pour le parachever, la chaine a accepté cette fois l’offre.

Notre source a souligné que contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, le prix du feuilleton est raisonnable et même assez bas pour un feuilleton historique, qui est en général coûteux à cause des décors d’époque mis en place. Il est loin de ce qui a été annoncé.

Pour notre source et contrairement à ce qui a été dit, il n'y a aucune dilapidation de l’argent du contribuable et il y a une valorisation d’une œuvre réalisée par des jeunes et des compétences tunisiennes. L’arrangement qui a été trouvé convenait aux deux parties. Et d’assurer que la Télévision tunisienne veut coopérer avec toutes les parties, l’objectif étant de satisfaire le Tunisien en cette période de confinement et qu’il reste en sûreté chez lui.

I.N