Habib Kechaou reçu par Kaïs Saïed pour examiner la situation sociale actuelle

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 17 avril 2020, le ministre des Affaires sociales, Habib Kechaou au Palais de Carthage.

La réunion a été l’occasion d’examiner la situation sociale d’un grand nombre de citoyens et les modes de distribution des aides sociales et financières exceptionnelles et circonstancielles.

Le président de la République a souligné l’importance d’accélérer la livraison des aides aux nécessiteux et d’accorder plus d’attention aux groupes vulnérables et aux habitants des zones démunies dans toutes les régions du pays.

Rappelons que la Tunisie a enregistré 822 contaminations au Covid-19, selon le dernier bilan du ministère de la Santé en date du 16 avril courant, sur un total de 13 930 dépistages. La Tunisie a enregistré 37 décès. La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020 et jusqu’au 19 avril 2020 Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.M