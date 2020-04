Un nouveau centre consacré aux femmes victimes de violences en partenariat avec lUNFPA

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui vendredi 17 avril, l'UNFPA (fonds des Nations unies pour la population) en Tunisie a annoncé son soutien pour la création d'un nouveau centre pour les femmes victimes de violences. Ce nouveau centre est mis en place par le ministère des Affaires de la femme et de la Famille avec le support technique et financier de l’UNFPA Tunisie.

D’après le communiqué, ce centre a été créé pour faire face à l’aggravation du phénomène de la violence à l'égard des femmes en Tunisie, depuis le début du confinement.

Ce nouveau centre comprend 10 chambres où toute nouvelle victime de violences sera hébergée et mise en quarantaine pendant 14 jours par précaution contre Covid-19 puis transférée vers un refuge pour femmes victimes de violences.

L’UNFPA en Tunisie a fourni ce soutien pour assurer la prévention de la transmission du Covid 19 aux femmes victimes de violences. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme collaboratif de promotion de l’égalité des sexes et de l’engagement du Fonds à soutenir ses partenaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Notons que la ministre de la Femme Asma Shiri avait déclaré que le nombre d'alertes pour agressions signalées contre les femmes pendant la période du 23 au 27 mars a été multiplié par trois par rapport à la même période en 2019.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le Covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A