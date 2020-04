Elyes Mnakbi victime dun malaise

Le PDG de la compagnie aérienne nationale Tunisair Elyes Mnakbi a eu un malaise ce vendredi 17 avril 2020 alors qu'il était à son bureau en train de travailler. Il a dû être transporté en urgence à l’hôpital militaire, confirme une source informée à Business News.

Selon le diagnostic, M. Mnakbi souffre de surmenage causé par le stress auquel il est soumis quotidiennement et notamment à cause des opérations de rapatriement de Tunisiens bloqués à l'étranger et qui se sont multipliées ces derniers jours.

La même source affirme qu'Elyes Mnakbi se porte mieux et qu'il a quitté l’établissement sanitaire vers son domicile. Les médecins lui ont recommandé du repos.

I.N