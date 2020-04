Noureddine Taboubi reçu par Mohamed Nizar Yaiche

Le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche a reçu, ce vendredi matin 17 avril 2020, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi.

Au cours de cette réunion, les deux hommes ont abordé la situation exceptionnelle que traverse le pays et l'importance de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour prévenir les répercussions de la crise de l’épidémie au niveau économique et social.

M. Yaiche a affirmé la volonté du gouvernement de préserver le tissu économique et de trouver des mécanismes adéquats pour préserver les emplois et les droits de la classe ouvrière au sein des entreprises afin d’offrir des conditions de vie décentes aux classes vulnérables.

Il a indiqué que le ministère travaille de manière proactive pour le développement d’un ensemble de réformes à moyen terme afin de renforcer les fondements de l'économie, de lutter contre l'économie informelle et de mettre en place un environnement approprié pour la production.

Pour sa part, M. Taboubi a exprimé la volonté de la centrale syndicale d'œuvrer pour préserver le rôle économique et social de l'entreprise, la classe ouvrière et les bases d'une vie saine pour eux. Il a souligné l'importance du travail d'équipe afin de trouver des solutions appropriées pour surmonter cette période difficile que traverse le pays.

A rappeler que la Tunisie vit une crise sanitaire majeure depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

