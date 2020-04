Désignation dune équipe de contrôle pour le dossier des masques de protection

Dans un communiqué rendu public vendredi 17 avril 2020, les services du ministère d’État auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la lutte contre la corruption a annoncé la désignation d'une équipe de contrôle sur la fabrication des masques de protection destinés à un usage non médical.

Pour rappel, le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie ont autorisé les fabricants et artisans du tissage et du tricot à fabriquer des masques de protection à un usage non médical destinés au public conformément aux exigences du cahier des charges.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.A