Khalil Ammous : au total, plus de 25 millions de masques seront réceptionnés dici la fin de la semaine !

Khalil Ammous, PDG de la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT), est revenu, ce vendredi 17 avril 2020, sur l’approvisionnement en masques et en tests en cette crise sanitaire du covid-19.

M. Ammous a indiqué que la Pharmacie centrale a passé une commande le 24 mars dernier pour s’approvisionner en masques FFP2 et chirurgicaux (bavette jetable), destinés au corps médical et paramédical. Le premier lot est arrivé dimanche dernier et sa distribution commence aujourd’hui, a-t-il précisé dans une interview accordée à Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express FM.

Les masques sont destinés aux hôpitaux du secteur public mais également au secteur privé (cliniques, médecins-dentistes, médecins de libre pratique, pharmaciens, les pharmaciens de laboratoires). La PCT a travaillé avec leurs ordres respectifs qui vont se charger de distribuer ces équipements à leurs adhérents. Le quota des hôpitaux sera donné au ministère de la Santé qui se chargera de la distribution.

En réponse à une interrogation de l’animateur, il a expliqué que les pharmaciens sont en première ligne comme les autres parties prenantes du secteur médical, accueillant plus de 500.000 personnes par jour dont certains sont des covid+.

Khalil Ammous a spécifié que le premier lot comprend 5 millions de masques chirurgicaux et 500.000 FFP2. Début de la semaine prochaine, on réceptionnera 800.000 masques FFP2 et 9 millions masques chirurgicaux alors que le dernier arrivage, soit près de 11 millions de masques, est prévu fin de semaine. Soit au total plus de 25 millions de masques qui seront réceptionnés d’ici la fin de la semaine en cours.

La Pharmacie centrale a aussi passé des commandes pour s’approvisionner en d’autres équipements de protection avec des arrivages en avion-cargo de millions de pièces toutes les 48 heures : sur-blouse (3 à 4 millions), tablier imperméable (1 million), sur-chaussure (presque 5 millions), les coiffes (10 millions), les gants, les lunettes, …

Les prévisions ont été faites pour une consommation allant de 2 à 3 mois, selon le nombre de personnes atteintes du covid-19, note-t-il.

Le PDG a en outre indiqué qu’ils sont en train de préparer une nouvelle commande sur instruction du ministre de la Santé comme pour la première, mais celle-ci auprès de l’industrie locale, et que le reliquat se fera par importation, l’objectif étant d’assurer un stock stratégique de plus de 6 mois, pour ne pas avoir de manque dans les équipements de protection individuelle, le covid-19 en prévision d'une éventuelle vague la fin de l’année en cours.

S’agissant des tests rapides, la Pharmacie centrale attend un premier arrivage dans 2 à 3 jours maximum. Deux commandes chacune de 200.000 tests ont été passées auprès de deux fournisseurs. Un deuxième est prévu début de la semaine prochaine et un troisième début de la semaine d’après.

Il y aura une nouvelle commande dans les prochaines heures pour plus de 1 million de tests rapides, a-t-il répondu à une clarification de Wassim Ben Larbi. Et d’affirmer que c'est le ministère de la Santé qui gérera l’utilisation de ces tests.

En ce qui concerne les tests PCR, il a expliqué qu’il y a des arrivages tous les jours et qu’ils sont livrés chaque jour au ministère qui les fournit aux laboratoires agréés.

Pour les masques lavables, M. Ammous a souligné que le premier bon de commande de la PCT a été émis aujourd’hui et qu’une réunion de la commission sera tenue juste avant pour statuer sur la 1ère commande et vérifier la conformité. Selon lui, plus de 30 industriels ont déposé leurs prototypes auprès du Cettex. Le premier dossier répondant à la conformité sera soumis ce matin à la commission et la production dépendra de la capacité de production de l’industriel.

Autre fait important, le PDG a soutenu que toutes les commandes ont été payées et que les ambassadeurs et le MAE font le suivi de ces commandes.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N