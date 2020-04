Le bloc national accuse la présidence du Parlement de complicité avec les discours extrémistes

Le bloc national, composé des députés démissionnaires de Qalb Tounes et présidé par Hatem Mliki, a publié un communiqué, ce jeudi 16 avril 2020, pour dénoncer l’exploitation des débats au sein de l’ARP pour propager le discours de la haine, de l’extrêmise et du terrorisme avec la complicité flagrante de la présidence du Parlement.

Le bloc national a, fortement, contesté l’exploitation du bureau de l’assemblée pour les règlements de compte politiques étroits, en émettant des communiqués consacrant la mentalité de l’exclusion et la politique du fait accompli, dans une contradiction claire avec l’action parlementaire, les principes de la transition démocratique ainsi qu’avec la nature de la période actuelle.

Dans ce contexte, le bloc parlementaire a appelé la présidence du Parlement à se restreindre à son rôle déterminé par le règlement intérieur de l’assemblée et à se tenir à l’écart des politiques de l’exclusion, la division et la récupération. Il a, également, dénoncé les discours haineux récurrents envers les symboles du mouvement national, et à leur tête le leader Habib Bourguiba.

S.H