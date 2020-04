Kaïs Saïed se rend dans une usine de fabrication de tenues de protection médicale à Kairouan

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu ce jeudi 16 avril 2020, à une usine de fabrication de masques et de tenues de protection médicale à Kairouan.

Le chef de l’Etat a pu observer les différentes composantes de cette unité industrielle, dont les employés se sont volontairement mis en quarantaine depuis le 20 mars dernier afin de fournir les fournitures médicales et préventives nécessaires aux soignants aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19.

Le directeur général de cette unité industrielle, Mohamed Alouini, a donné un aperçu au président de la République sur le travail de l'établissement et sur ses produits destinés aux institutions militaire et sécuritaire, soulignant la volonté de tous les travailleurs de contribuer à soutenir les efforts de l'État et à fournir le plus grand nombre possible de masques en particulier dans la période à venir.

Le Covid-19 a contaminé 780 personnes en Tunisie et fait 37 morts.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z