Refus daccueil de patients Covid+ : les autorités locales de Djerba réagissent

Les maires des trois municipalités de Djerba ainsi que les représentants des organisations nationales réunis, ce jeudi 16 avril 2020, ont rendu public un communiqué conjoint à la suite du refus de l’hôpital de Médenine d’accueillir deux patients Covid+ dans son service de réanimation.

Les signataires du communiqué ont dénoncé ces comportements "honteux et irresponsables" envers les malades, appelant les autorités régionales et centrales à assumer leurs responsabilités et à tenir leurs engagements légaux et constitutionnels quant au droit de la région aux soins sanitaires sur tout le territoire tunisien.

Ils ont, également, appelé le ministère public à ouvrir une information judiciaire dans l’immédiat pour enquêter sur ces dépassements et poursuivre en justice toutes les personnes impliquées.

Les signataires ont ajouté qu’ils ont engagé un comité d’avocat pour suivre l’affaire, appelant le ministre de la Santé à prendre les mesures nécessaires, notamment, la réquisition de médecins spécialistes et des cadres paramédicaux pour renforcer l’effectif de l’hôpital régional Sadok M’kkadem.

Rappelons que la Tunisie a enregistré 780 contaminations au Covid-19, selon le dernier bilan du ministère de la Santé en date du 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages. La Tunisie a enregistré 43 rétablissements et 35 décès.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020 et jusqu’au 19 avril 2020

S.H