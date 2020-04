Olivier Poivre dArvor : les écoles françaises en Tunisie reprendront les cours à distance fin avril

L’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, a affirmé, lors d’un point de presse donné ce jeudi 16 avril 2020, en live sur Facebook, que les écoles françaises en Tunisie reprendront les cours à distance le 27 avril.

Il a précisé que les cours reprendront pour 4 semaines à quoi succéderont une dizaine de jours de vacances qui seront suivis de 3 à 4 semaines de cours.

« Sur les frais de scolarité, il n’y a pas d’exonération ou de réduction des droits d’inscription, mais la possibilité de discuter avec l’établissement concerné pour reporter ou échelonner les règlements pour les personnes qui ont des difficultés. Ce que nous vous garantissons c’est qu’à la fin de l’année, vos enfants auront appris comme s’ils étaient allés à l’école », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est des bourses scolaires, les calendriers ont été modifiés avec des délais supplémentaires. Les règles d’instruction des dossiers n’ont pas été modifiées et en raison de la situation, de nouveaux dossiers seront acceptés même hors calendrier.

En ce qui concerne les vols prévus pour le rapatriement des Français non-résidents en Tunisie, l’ambassadeur a rappelé la mise en place d’un formulaire à remplir avec des pièces à fournir pour accéder aux vols de rapatriement. « Ces formulaires nous permettront de programmer des vols de retour. 90 vols ont déjà été effectués. Aujourd’hui, nous avons 1900 personnes qui disent être résidents en France et les autorités sont exigeantes sur ce point. Nous tenons donc à avoir une preuve de cette domiciliation, donc d’un avis d’imposition notamment avec un justificatif de nationalité française car les français sont prioritaires sur ces vols », a-t-il souligné.

Olivier Poivre d’Arvor a annoncé, la signature, aujourd’hui, d’un accord avec Air France pour 1 vol chaque semaine. « Le premier sera le 22 avril et ce sont des vols qui feront Tunis-Paris à un prix fixé à 250 euros. Ces vols sont une première proposition, nous négocions en ce moment des propositions avec Nouvelair et Jasmine Airways des vols limités à destination de Marseille et Lyon. Ces vols commenceront à partir du début du mois de mai. Nous travaillons également à affréter un bateau et sommes en négociation avec Corsica Linea qui devrait pouvoir permettre d’avoir un bateau d’ici la fin du mois d’avril qui fera Tunis-Marseille », a-t-il précisé.

A rappeler que le Covid-19 a contaminé en Tunisie 780 personnes jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages, touché 23 gouvernorats avec 43 rétablissements et 35 décès.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z