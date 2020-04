Bernard Kouchner en Visio-conférence à lUniversité Européenne de Tunis pour débattre du Covid-19

Bernard Kouchner, médecin et ancien ministre français des Affaires Étrangères, de la Santé et de l’Action Humanitaire, cofondateur de « Médecins sans Frontières » et de « Médecins du monde», ancien député européen, haut représentant aux Nations-Unies, et représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU, assurera une visio-conférence et un débat sous le thème:« Covid- 19: « La mutation et les changements dans la Société, la Politique et l’Economie Mondiale», et ce, le vendredi 17 avril, sur la plateforme de l’Université Européenne de Tunis, en remplacement de la conférence prévue en présentiel, en raison de la crise sanitaire.

Comment un virus s’invite sur la scène mondiale, et mobilise les politiques publiques pour prendre des mesures et des choix qui auront des conséquences sur le quotidien et l’avenir?. Les habitudes et le comportement des citoyens ne seront probablement plus les mêmes; la politique se réorganise, la diplomatie change et l’économie mondiale est menacée. Beaucoup de questions sur un sujet qui fait couler beaucoup d’encre.

Dans cette nouvelle configuration du Covid-19, une nouvelle réorganisation mondiale s’imposera-t-elle? Quels seront les changements et les mutations dans la Société, la Politique et l’Economie Mondiale?

Ainsi, l’Université Européenne de Tunis, après avoir assuré tous ses cours en ligne, en temps réel, selon ses emplois du temps, et tout mis en oeuvre pour que la poursuite d’études soit la plus performante possible, en ces circonstances exceptionnelles, l’université reprend ses activités de recherche, ses conférences habituelles et ouvre une réflexion et un débat sur un sujet d’actualité pour ses étudiants du département: Sciences Po Tunis, Europe de Com. School of Business et Vatel Tunis.

D'après communiqué