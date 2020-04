Abdellatif Mekki : le ministère na pas été informé de lexistence de masques non conformes dans les pharmacies

« Nous n’avons aucune information faisant état de l’existence de masques non conformes dans les pharmacies » a affirmé ce jeudi 16 avril 2020, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, dans une intervention sur Express FM.

Le ministre a souligné que si une partie venait à informer le ministère d’une telle chose avec des preuves à l’appui, une enquête serait ouverte pour examiner la question.

Abdellatif Mekki est ensuite revenu sur la polémique suscitée hier par le refus du CHU de Médenine d’accueillir une malade Covid+ que l’hôpital de Djerba voulait y transférer. « J’ai contacté le directeur régional de la Santé à Médenine et demandé un rapport et nous agirons en conséquence. L’import est que la patiente n’a pas perdu de temps et a été transférée dans un autre hôpital. Tous les hôpitaux de la République sont à la disposition de tous les citoyens » a-t-il ajouté.

Le ministre a enfin révélé que plus d’un million de tests rapides ont été acquis par la Tunisie et que leurs essais ont commencé dès aujourd’hui dans des régions fortement impactées par le Covid-19. Essais comparatifs avec les tests classiques qui permettront de s’assurer de leur degré d’efficacité.

Rappelons que le covid-19 a contaminé 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages avec 43 rétablissements et 35 décès.

M.B.Z