3 ans de prison et une amende de 48.000 dinars, pour deux commerçants spéculateurs

Deux commerçants impliqués dans des affaires de spéculation et de monopole sur les produits de farine et de semoule ont été condamné à 3 ans de prison et à une amende de 48.000 dinars chacun par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis. C’est ce qu’a indiqué ce jeudi 16 avril 2020 le responsable de l'unité d'information et de communication et substitut du procureur de la République au Tribunal de première instance de Tunis Mohsen Dali dans une déclaration à la TAP.

M. Dali a précisé que trois individus ont été placés en garde à vue pour vol de produits médicaux du ministère de la Santé, qui comprennent des milliers de bavettes, de gels hydroalcooliques et d’autres produits de prévention contre le covid-19. Le ministère a présenté une plainte à cet effet, expliquant que l’un de ses dépôts a été cambriolé. L’enquête est en cours.

Le substitut du procureur a, en outre, affirmé que le ministère public a ordonné de placer en garde à vue 353 personnes jusqu’à la date du 15 avril courant, pour divers délits. 120 mandats de dépôts ont été émis contre certains et 233 sont en état de liberté.

Le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages, touché 23 gouvernorats avec 43 rétablissements et 35 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N