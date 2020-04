Liste des journaux électroniques reconnus en Tunisie

Suite à la prolifération de sites internet douteux, se présentant comme des journaux électroniques et propageant à longueur de journée des articles de propagande, de diffamation et de dénigrement à l’encontre d’une ou de plusieurs parties politiques, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux informe le public que ces sites ne figurent pas parmi ses membres ou parmi les journaux qu’elle reconnait comme étant crédibles, développés par des journalistes compétents et intègres et régis par le décret-loi 115 réglementant le secteur de la presse.

Ces sites internet qui ont bien proliféré après la révolution et qui prolifèrent à chaque grand rendez-vous ou crise politique (élections, nominations, remaniements) ou en cette période de confinement, sont là pour propager des rumeurs et des fake news afin de tenter de déstabiliser une ou plusieurs parties politiques.

Ces sites internet, comparables aux étals du commerce informel, portent de graves préjudices aux médias électroniques dûment établis, qui emploient des journalistes professionnels, paient leurs impôts et les cotisations sociales.

La Fédération tunisienne des directeurs de journaux invite le public à éviter les sites internet douteux et à vérifier, à chaque fois, que le site internet consulté est un média en bonne et due forme.

Les médias reconnus qui respectent leur public, ont des articles signés par des journalistes (sous forme de nom complet ou des initiales) et ont une rubrique intitulée « qui sommes-nous » comportant, au moins, les noms du premier responsable et de l’équipe rédactionnelle, ainsi qu’une adresse géographique, un mail et un numéro de téléphone.

Voici, à toute fin utile, la liste des médias électroniques d’actualité générale, membres de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux ou reconnus par elle comme étant des médias respectant les normes de la profession régies par le décret-loi numéro 115 réglementant le secteur de la presse. La liste sera actualisée régulièrement quand cela est nécessaire.

Le public est invité à consulter cette liste à chaque fois qu’il a un doute sur un site qu’il visite et à vérifier davantage les informations qu’il consulte dans ce site.

En langue française :

www.webmanagercenter.com: Hechmi Ammar

www.businessnews.com.tn: Nizar Bahloul

www.thd.tn : Walid Neffati

www.kapitalis.com : Ridha Kefi

www.leconomistemaghrebin.com: Hédi Mechri

www.leaders.com.tn: Taoufik Hbaieb

www.realites.com.tn: Taieb Zahar

www.entreprises-magazine.com : Nabil Allani

www.africanmanager.com : Khaled Boumiza

www.espacemanager.com: Kais Ben Mrad

www.tuniscope.com: Khaled Aouij

www.tunisienumerique.com: Hssan Soussou

www.ilboursa.com: Ismael Ben Sassi

www.tustex.com: Naoufel Ben Rayana

www.destinationtunisie.info : Hedi Hamdi

www.tourisminfo.com.tn : Afif Kchouk

www.tunivisions.net : Nizar Chaari

www.webdo.tn : Walid Ben Youssef

www.sayarti.tn : Hédi Hamdi

www.bncheck.tn : Nizar Bahloul

www.tunisie.co : Khaled Aouij

www.lapresse.tn : Chokri Ben Nessir

www.hoa-magazine.com : Essia Chouikha

www.lemanager.tn : Sahar Mechri

En langue arabe

www.acharaa.com : Kaouther Zantour

www.ar.lemaghreb.tn : Zyed Krichen

www.tunisie-telegraph.com : Jamel Arfaoui

www.essahafa.tn : Lotfi Arbi Snoussi

www.arabesque.tn : Naïma Mansour Charmiti

www.mondenews.net : Imen Bahroun

www.jaridatelfejr.com : Mohamed Fourati

www.alhasri.com : Chokri Chihi

www.akherkhabaronline.com : Raouf Khalfallah

www.assabahnews.tn : Mohamed Salah Rabaoui

www.hakaekonline.com : Taieb Zahar

www.aljarida.com.tn : Noureddine Ben Ticha

www.jomhouria.com : Chiraz Ben Mrad

www.universnews.tn : Mustapha Machat

www.array-alam.com : Mohamed Hamrouni

www.alchourouk.com : Saïda Amri

www.assarih.com : Salah Hajja

www.arrayaljadid.com: Salah Attia

www.melaamel.com: Arbi Samti