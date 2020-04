Mohamed Msilini : on doit apprendre à consommer tunisien

Le ministre du Commerce Mohamed Msilini est revenu, ce jeudi 16 avril 2020, sur l’approvisionnement des marchés en produits frais et admis qu’il y a un manque sur certains produits à cause de l'actuelle crise covid-19 que vit le pays et le monde entier.

M. Msilini a indiqué lors de son intervention chez Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems FM que l’offre disponible répond à la demande sauf pour deux produits. Premièrement, il a précisé qu’il y a un manque de production de viande bovine et ovine à cause de la fermeture des marchés aux bestiaux, qui s’est répercutée sur l’offre et qui pourra se régler dès la réouverture des marchés. Deuxième produit manquant les fruits, il a noté qu’il y a un manque d’approvisionnement à ce niveau vu que l’import de fruits et légumes est à l’arrêt. Il a expliqué qu’actuellement, il y a les fraises et la saison des agrumes est finie, il faudra attendre l’arrivée des nouveaux fruits de saison.

«Les Tunisiens doivent s’habituer à consommer les produits de leur pays pour faire face à ce genre de crise, car en se basant sur l’import, le jour où il y a une crise, on se retrouve en difficulté ! Il ne faut pas toujours s’imaginer en situation d’aisance», a-t-il martelé.

S’agissant des problématiques de l’approvisionnement de semoule et de farine, le ministre a avoué que certaines régions de l’intérieur souffrent d’un manque de ce produit à cause d’«une faiblesse dans le tissu commercial notamment en termes de grossistes et détaillants».

«On essaie d’intervenir, les professionnels ont injecté de grosses quantités. La priorité est donnée aux zones rurales où il n’y a pas de pain, on injecte 1.600 et 1.800 tonnes/jour». Ceci dit, il évoque une demande exagérée par rapport à la normale, «certains pensent que le pain peut être un facteur de contagion».

«Non, le pain n’est pas contagieux !», a-t-il soutenu.

Sur un autre volet, Mohamed Msilini a tenu à rassurer les Tunisiens : «Il y aura assez de produits pour répondre à la demande pendant le mois de ramadan !». Il a appelé à changer leurs habitudes au cours de ce mois et de s’approvisionner dès le matin, de ne pas rester aux heures d’encombrement et de respecter les distances dans les files d’attente.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020 et que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages. Il y a 23 gouvernorats touchés avec 43 rétablissements et 35 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N