Oussama Kheriji en visite aux forêts de Aïn Draham

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Oussama Kheriji a effectué mercredi 15 avril 2020 une visite dans les villages Aïn Hmairia et Aïn Sallem dans la délégation d'Aïn Draham où plusieurs personnes ont porté atteinte à la propriété forestière pour examiner le matériel du cisaillement et les sacs de charbon saisis par les agents de la garde nationale et de la direction des forêts.

Le ministre s’est rendu à Hmairia pour examiner les hêtres abattus. Ces arbres se caractérisent par leur spécificité environnementale étant donné que leur âge moyen est de deux cents ans et leur caractère écologique non renouvelable.

Oussama Kheriji a également consulté les mesures qui ont été prises notamment la saisie de 15 camion remplis de charbon, 5 machines d’abattage et une grande quantité de bois vert suite à une descente effectuée dans la délégation de Ain Draham. A cet effet, des poursuites judiciaires ont été entamées contre les contrevenants, dont un certain nombre ont été arrêtés, et les autres seront auditionnés ultérieurement.

