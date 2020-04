Des patients Covid+ en état critique ont-ils été refusés au CHU de Médenine ?

Une information selon laquelle l’hôpital de Médenine a refusé, ce mercredi 15 avril 2020, d’accueillir une patiente Covid+ dans son service de réanimation a été massivement partagée sur la toile.

Des internautes, mais aussi des journalistes et médecins ont affirmé que la patiente se trouvant à l’hôpital de Djerba, dans un état critique, nécessitait d’être transportée dans un service de réanimation dans la mesure où l’hôpital de Djerba ne dispose pas de médecins réanimateurs.

Le CHU de Médenine aurait refusé d’accueillir la malade sous prétexte que Djerba est un cluster et craignant des contagions, mettant en péril la vie de la patiente et suscitant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

La présidente de la cellule de crise à l’hôpital de Djerba, Sana Ghrairi, a confirmé cette information lors de son intervention sur Shems FM, précisant que les autorités centrales ont proposé de transférer la patiente à un autre hôpital à Sfax ou à l’Ariana. Elle s'est indignée du refus opposé par l'hôpital de Médenine. « On nous dit qu’on va lui chercher une place dans un autre hôpital, une patiente dans un état critique on se demande si elle survivra au déplacement à l’Ariana » a-t-elle ajouté.

Intervenant à son tour, Sami Milouchi, chef de l’équipe de prévention au CHU de Médenine a souligné que l’hôpital ne dispose pas des moyens pour accueillir les malades de Djerba dans la mesure où il dispose d’une équipe réduite. « Nous avons un seul médecin réanimateur, un seul radiologue, un seul cardiologue et seulement 6 lits de réanimations que nous dédions aux patients des cinq délégations du gouvernorat car il ne contient pas de structures privées développées en plus du risque de contamination lié au transfert des malades. Le secteur privé à Djerba est solide et nous ne voyons pas l’utilité de prendre des risques en transférant les malades en état critique » a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a affirmé de son côté, que l’information selon laquelle la patiente a été refusée dans d’autres hôpitaux est infondée et qu’une place l’attend à l’hôpital de Sfax.

« Je me suis entretenu avec le ministre de la Défense nationale pour que la patiente soit transportée par voie aérienne si son état ne permet pas son transport par voie terrestre. Son droit est garanti et elle sera transférée ce soir si son état le permet » a précisé le ministre. Et d’ajouter : « j’ai une explication concernant tout le bruit qu’a provoqué cette affaire mais l’heure est à la lutte contre le Covid-19 ».

Notons qu’en plus de la malade dont il est question, deux autres patients se trouvent aussi à l’hôpital de Djerba dans un état critique et nécessitent d’être transférés. Les autorités semblent appuyer la décision du CHU de Médenine, pourtant le plus proche de Djerba, de refuser ces malades.

Rappelons que la Tunisie compte à ce jour 780 cas d’infection au Covdi-19 et 35 décès.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z