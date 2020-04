Hechmi Louzir : des chercheurs à linstitut Pasteur travaillent à lélaboration dun vaccin contre le Covid-19

Dans une interview accordée à Radio Diwan Fm, aujourd’hui mercredi 15 avril, le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, a assuré que des travaux de recherche d’un vaccin contre le Covid-19 sont en cours.

Le directeur de l’institut a parlé de trois types de recherches en cours. Le premier s’agit de la détection du virus à travers notamment des tests « Elisa » qui visent à détecter et doser la présence d'anticorps ou d'antigènes pour mesurer l’immunité des patients à travers de grands échantillons. Cette étape est primordiale pour comprendre la situation épidémique dans le pays.

Un deuxième type de recherche concerne le modèle mathématique. Une équipe essaye d’élaborer des stratégies de mesures visant à diminuer le taux d’infection et le nombre de cas affectés, ajoute Hechmi Louzir.

La troisième équipe travaille sur le développement d’un vaccin à base d’ARN et d’ADN contre le Covid-19. Ce type de vaccin, à base d’acides nucléiques, permet de connaitre la synthèse de la protéine immunogénique, lorsqu’il est injecté chez une personne. « C’est un projet ambitieux à notre échelle et pour notre institut, mais nous avons des personnes qui font des efforts dans ce sens », a-t-il ajouté.

Hechmi Louzir a déclaré que la recherche est à son début tout en soulignant que si les premières recherches in vitro ont réussi, on peut passer à la phase de recherche clinique et développer un vaccin dans un an ou un an et demi.

Rappelons que Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a annoncé depuis le 9 avril 2020 que le laboratoire de Virologie clinique de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis a réussi à mettre en évidence l’ARN du SARS-CoV-2 (Covid-19).

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

R.A