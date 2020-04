Marouane Abassi : Le gouvernement a alloué 8 milliards pour soutenir les entreprises

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi était l’invité de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM mercredi 15 avril 2020. Il a indiqué que la collaboration entre la Banque centrale et le gouvernement, en particulier le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaïche, est menée de façon quotidienne.

Il a souligné que contrairement à certaines rumeurs, il n’y a aucun différend entre la BCT et le gouvernement et que les deux parties sont liées par une relation de partenariat et de confiance. Il a insisté, dans ce sens, sur l’importance de la collaboration entre les parties prenantes pour surmonter cette période difficile.

En ce qui concerne les entreprises, le gouverneur a affirmé que l’objectif des mesures prises et la batterie de mesures à prendre prochainement est de préserver les entreprises et leur effectifs et de garantir leur capacité à poursuivre le travail normalement après la crise. Il a ajouté que le gouvernement a alloué 8 milliards pour financer ces entreprises.

"Les décisions ne sont pas le problème mais leur application (..)Nous avons une équipe de suivi du financement des entreprises. Les chefs d’entreprises doivent comprendre que les banques œuvrent actuellement avec 30% de leur capital humain suite à la propagation du Covid-19 et que nous avons enregistré des décès à cause du virus au niveau du secteur bancaire », a-t-il expliqué.

En réponse à la question de Wassim Ben Larbi sur la possibilité d'imprimer des nouvelles devises et de les pomper à l’instar des autres pays, M. Abassi a martelé :"Nous devons comprendre la situation du dinar tunisien et qu’il n’est pas actuellement considéré comme une monnaie forte. Nous n'avons pas les capacités, le pétrole ou d'autres moyens pour mener de telles opérations. Mais pour être pragmatiques, la priorité aujourd’hui est de préserver les salaires des employés et exempter provisoirement le paiement des prêts afin d’augmenter leur pouvoir d’achat ».

Il a précisé que la priorité du gouvernement est de répondre aux besoins nécessaires pour cela il œuvre pour lutter contre l’augmentation des prix des produits de première nécessité.

Le gouverneur a souligné que les décisions prises par la Banque centrale au cours des dernières années ont permis aujourd'hui d'avoir des ressources permettant de faire face à la crise, tout en valorisant le rôle du tourisme (les chiffres de revenus élevés) dans le renforcement du stock financier pour lutter contre le Covid-19.

Il a annoncé que la Tunisie se dirige vers la vulgarisation du paiement numérique, en saluant le rôle du ministère des Technologies dans l’attribution des aides sociales en cette circonstance exceptionnelle, en collaboration avec la poste tunisienne. Il a insisté, à ce stade, que la crise a révélé l'importance de la numérisation de l'économie.

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

I.M