Abdellatif Aloui appelle à lactivation de la peine de mort

Au cours de la plénière du mardi 14 avril 2020, le député El Karama Abdellatif Aloui a appelé à l’activation de la peine de mort contre tous les violeurs, les assassins et les terroristes.

Le député a rebondi sur l’affaire d’il y a quelques jours du viol à Tunis d’une jeune fille originaire de Sidi Bouzid. Le député s’est élevé contre les défenseurs des Droits de l’Homme qui sont contre la peine capitale en rappelant les droits des victimes et la nécessité que tout un chacun protège son honneur. « Ce crime se répète à chaque fois et la société est incapable de protéger ses filles, car à chaque fois qu’on demande d’activer la peine de mort, il y a des voix de l’hypocrisie droit-de-l’hommiste qui s’élèvent, comme si les Droits de l’Homme ne concernent que les agresseurs et non les victimes », a déclaré le député au cours d’une plénière dont l’ordre du jour n’a rien à voir avec le sujet évoqué.

A rappeler que la coalition El Karama, devenue parti, regroupe des députés islamistes d’extrême droite s’autoproclamant révolutionnaires et probes.

R.B.H.