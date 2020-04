Youssef Chahed ne sest pas fait cambrioler

Des rumeurs et articles de presse font part en cette matinée du 14 avril 2020 sur un cambriolage dont aurait été victime l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed.

Une source proche de l’ancien locataire de la Kasbah affirme qu’il n’en est rien et a démenti catégoriquement toutes les allégations concernant un cambriolage. La même source, dans une déclaration à Business News, a ajouté que Youssef Chahed est confiné chez lui à Tunis et non à Hammam El Ghezaz, comme indiqué dans un des articles de presse.

Il est à noter qu’en tant qu’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed bénéficie d’une protection policière qui concerne également son domicile.

M.A