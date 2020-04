Hichem Elloumi : plus de 30 % des sociétés trouvent des difficultés à payer les salaires du mois davril

Dans une déclaration accordée à Express FM, mardi 13 avril 2020, Hichem Elloumi, vice-président de l’Utica, a lancé un appel pour préserver le tissu économique tunisien tout en maintenant la quarantaine générale. M. Elloumi a estimé qu'il était nécessaire de permettre aux entreprises actives dans les secteurs vitaux et exportateurs engagés par des contrats de reprendre leurs activités, à condition que des précautions soient prises pour protéger leurs employés telles que la stérilisation du lieu de travail et la fourniture des masques médicaux tout en respectant la distance d’un mètre entre chaque employé, et il a suggéré que ces mesures soient contrôlées par le ministère des Affaires sociales et par l’inspection du travail . Dans le même contexte, Hichem Elloumi a critiqué les procédures d'obtention de licences sur le site www.autorisation.tn, et les a jugées complexes et incompréhensibles pour le public surtout avec le chevauchement des licences entre le ministère de l'Industrie et le ministère des Affaires sociales.

Le vice-président de l’UTICA a estimé que le confinement n'empêche pas le retour des institutions économiques à leurs activités antérieures à condition que les licences soient obtenues afin de préserver le tissu économique, mais il a également estimé que le maintien de ce tissu économique est principalement la responsabilité du gouvernement et pour cette raison les mesures annoncées par le chef du gouvernement doivent être appliquées le plus tôt possible.

M. Elloumi a considéré qu’il est nécessaire de soutenir les institutions qui souffrent de difficultés économiques, qui peuvent avoir des difficultés à payer les salaires : « alors que les salaires des employés ont été versés à 90% au cours du mois de mars, plus de 30% des institutions ont exprimé des difficultés à décaisser les salaires des employés pour le mois d’avril » et c’est pour cette raison que le gouvernement et le ministère des Affaires sociales doivent soutenir ces employés.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

R.A