Abdellatif Mekki : on doit tester tous ceux qui ont des symptômes

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a donné des précisions sur la stratégie sanitaire adoptée par la Tunisie dans sa lutte contre le covid-19 dans une publication Facebook du 14 avril 2020.

Ainsi, il a déclaré que le président français, Emmanuel Macron, avait dit qu’il n’était pas possible de tester chaque citoyen français mais qu’il fallait tester tous ceux qui ont des symptômes. Une stratégie certainement suggérée par l’équipe médicale scientifique.

« Cette stratégie et celle que nous employons en Tunisie et nous ajoutons à ceux qui ont des symptômes les personnes qui les ont côtoyées de près. Pour cela, il faudrait que tous nos concitoyens qui ont des symptômes prennent contact sans hésitation et sans tarder avec les structures sanitaires », a écrit M. Mekki.

Il a ajouté qu’il ne faut négliger aucun symptôme et que les concernés doivent donner avec précision les noms des personnes qu’elles fréquenté. « C’est un moyen efficace de circonscrire la maladie », conclut le ministre de la Santé.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.F