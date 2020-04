LUGTT refuse la compression des dépenses publiques

Le bureau exécutif de l’UGTT réuni, ce lundi 13 avril 2020, a rendu public un communiqué félicitant les efforts de premier rang dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus Covid-19, appelant au respect des directives des structures de la santé publique, dont les mesures du confinement général et la mise à disposition des moyens de protection pour les personnes devant poursuivre leurs activités professionnelles.

L’UGTT a félicité l’inscription des structures syndicales sectorielles et régionales dans les efforts des commission officielles et civiles pour faire face au Covid-19. La centrale syndicale a cependant dénoncé les déclarations provocatrices de certains chefs d’entreprises industrielles et sanitaires privées envers les employés, les agents et les Tunisiens d'une manière générale, prouvant que ces personnes ne sont pas conscientes de l’intérêt général du pays.

La centrale syndicale a fait part de son inquiétude quant à la situation précaire des ouvriers du secteur privé, en ce qui concerne leurs conditions de travail, leur sécurité et leurs salaires. Dans ce contexte, elle a mis l’accent sur la nécessité de préserver la pérennité des entreprises, tout comme la garantie du paiement des salaires, appelant l’Etat à contribuer à cet effort. L’UGTT a saisi cette occasion pour appeler les entreprises non concernées par les activités vitales à respecter les mesures de confinement général, mettant en garde contre toute décision de déconfinement sous pressions.

La centrale syndicale a, également, exprimé son refus de la circulaire du ministère des Finances à propos de la compression des dépenses publiques et de l’emploi, insistant sur la nécessité du respect des droits acquis des fonctionnaires et des agents de la fonction publique, tout en appelant le gouvernement à la retirer.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

S.H