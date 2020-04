La vérité sur la polémique de la semoule

« On nous vend du plastique ! » s’alarme une femme dans une vidéo postée sur les réseaux. La vidéo montre une citoyenne tunisienne en train de brûler de la semoule, après l’avoir passée sous l’eau, prétendant trouver du plastique. Elle va jusqu’à condamner l’ancien ministre de l’agriculture Samir Bettaieb et la société fabricante d’escroquerie.

Plusieurs vidéos de ce genre ont créé l’effroi sur la toile. Elles ont été partagées par plusieurs internautes qui ont accusé le ministère du Commerce d’atteinte à la santé des citoyens. Certains ont même lancé un appel pour boycotter la marque qui fabrique la semoule.

Pour obtenir des informations, BN Check a contacté les attachés de presse du ministère du Commerce et de l’Agriculture mais aucune réponse ne nous a été fournie pour l’instant.

Une simple recherche sur internet nous a permis de tirer cette affaire au clair. Il s’est avéré que la matière, sujet de polémique, n’est que du gluten. En effet le gluten est présent dans le blé et ses dérivés, et il est formé pendant la panification et le pétrissage. Son utilisation vise à donner du volume et de l’élasticité aux produits de boulangerie.

La pâte à pain par exemple est constituée d'amidon et de gluten et si on sépare l'amidon de la pâte, en la passant sous un filet d’eau par exemple, le réseau de gluten va surgir.

R.A