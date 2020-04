Borhane Belkhiria lance une pétition pour anticiper le déconfinement

Le médecin chirurgien Borhane Belkhiria a lancé, il y a deux jours, une pétition adressée à tous les professionnels de la santé et tous les citoyens appelant à un déconfinement rapide, accompagné de tests de dépistage massifs.

Borhane Belkhiria indique dans un statut : « Si le gouvernement n'anticipe pas avec les mesures que j'ai préconisées dans la pétition, un déconfinement sauvage et massif va se faire à la venue de Ramadan. Mois de la ferveur religieuse par excellence, tout le monde voudra combattre le virus par « allah ghaleb » […], les mosquées vont ouvrir leurs portes de force et tous les Tunisiens vont s'y précipiter, certains que la prière arrivera à bout du fléau ».

Ci-joint le texte ainsi que le lien de la pétition, signée jusqu’à présent par 1859 personnes :

« La Tunisie a besoin de nous !

Pourquoi on veut toujours compliquer les choses alors qu'elles sont simples. Devant le tâtonnement et la politique des mains tremblantes du ministère de la Santé, devant les solutions irrationnelles de confinement continu sans visibilité pouvant aller jusqu'à la fin de l'année selon les propres mots du ministre. Devant le traitement inhumain de parcage de tous les patients positifs dans ce qui s'apparente à des camps de la mort en les arrachant de force à leurs domiciles. Je propose pour sortir de cette crise sanitaire sociale et économique, le dépistage massif aux tests rapides. Chaque citoyen sera dépisté sur son lieu de travail, dans les lycées et les universités, dans les parkings des supermarchés et des marchés en reprenant au besoin le listing de l'Isie et du ministère des Affaires sociales. Si une personne est testée positive : confinement et isolement à domicile obligatoire en prévenant les membres de sa famille et son proche entourage, on lui donnera le traitement plaquenil-zithromax après les précautions d'usage et sous la supervision d'un médecin, si le patient présente des complications respiratoires évacuation par ambulance SAMU vers l'hôpital. Si le test rapide est négatif mais que le patient présente des signes de fièvre et toux, on lui fera faire un test PCR classique qui confirmera la négativité ou non. Si négatif sans signes cliniques : port du masque obligatoire, distanciation sociale et gestes barrières, gel hydroalcoolique et Tout le monde reprend son travail, la Tunisie a besoin de nous !

Dr. Borhane Belkhiria»





Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

S.H