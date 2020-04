Salah Ben Youssef : le premier lot de masques pour la Tunisie est prévu pour le 13 avril

Lors de son intervention à la Matinale de Shems FM lundi 13 avril 2020, Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie, a démenti le rapport de l’INLUCC selon lequel un fonctionnaire de l'État a divulgué les données du cahier de charges sur la fabrication de masques, ce qui a permis selon l’instance à certains hommes d’affaires d’accumuler de grandes quantités de matières premières.

M. Ben Youssef a assuré que le ministère de l’Industrie s’est réuni avec le ministère de la Santé depuis le 4 avril pour lancer une task-force chargée de lancer une grande opération de fabrication de masques. Pour le ministre de l’Industrie, la task-force a tenu à ce que ces masques soient 100 % une fabrication tunisienne, refusant l’importation. La soie par exemple est fabriquée par 6 sociétés tunisiennes.

Un formulaire a été mis en ligne le 6 avril pour les sociétés intéressées par cette fabrication et depuis, 64 sociétés se sont enregistrées sur le site web et ont également enregistré leurs employés sur le site autorisation.tn. Le ministre de l’Industrie a assuré que la quantité initiale est de 30 millions de masques et le premier lot sera introduit sur le marché dès aujourd’hui.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

R.A