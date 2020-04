Lentraineur de tennis justifiant le viol, viré par le Club de Sfax

Le comité directeur du Tennis Club de Sfax a annoncé, ce dimanche 12 avril 2020, qu’il a décidé de suspendre les activités de l’entraîneur et directeur technique du club Meher Boughnimi, à la suite de son commentaire publié sur Facebook à propos d'une affaire de viol.

C’est dire que l’entraîneur avait justifié le viol d'une jeune fille, estimant qu’elle en est responsable, et que c’est bien le fruit de l’égalité entre les deux sexes. Une capture d’écran a été prise de ce commentaire et a fait le tour de la toile. Les internautes se sont indignés de ces propos et les ont formellement dénoncés. Meher Boughnimi y avait écrit : "Vous laissez vos femmes et vos filles s'habiller comme elles veulent et sortir comme elles veulent et vous prônez l'égalité entre l'homme et la femme. Voici ce qui peut en résulter. Arrêtez vos gérémiades, que celle qui sorte assume sa responsabilité".

Face à cette vive polémique, le principal concerné a publié un post, supprimé par la suite, assurant que son compte Facebook a été piraté et que ce n’est pas lui l’auteur de la publication.

L’affaire de viol en question, qui a été révélée dans l’émission les « 4 vérités » de Hamza Belloumi, a choqué l'opinion publique. La jeune fille, connue sous le pseudonyme Sameh, a été séquestrée et violée pendant plusieurs jours par plusieurs individus. La jeune fille a dû sauter du 2ème étage pour fuire ses violeurs et a été gravement blessée lors de sa chute. L'affaire a eu lieu en mars dernier à Tunis, en plein confinement.

