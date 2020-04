Abdellatif Mekki : le déconfinement ne se fera que pour des raisons sanitaires !

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a indiqué, ce dimanche 12 avril 2020, en marge de sa visite effectuée au gouvernorat de Tataouine que le déconfinement se fera, exclusivement, pour des raisons médicales et sanitaires.

« Le déconfinement se fera de la manière qui permettra de consolider les résultats déjà acquis et non de les anéantir. J’appelle tout le monde à éviter les pressions inutiles. Le déconfinement se fera, exclusivement, pour des raisons médicales et sanitaires », assure le ministre de la Santé.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020. Cette période a été prolongée et se poursuivra jusqu’au 19 avril 2020. Aujourd’hui, plusieurs personnes s’interrogent sur la durée du confinement général et la date de sa fin. Cela dit, ses derniers jours la Tunisie enregistre un nombre de contaminations assez réduit, bien que la majorité des spécialistes et des experts s’accordent sur un éventuel pic épidémique vers la fin du mois d’avril.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 12 avril 2020, fait état de 22 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 707 cas confirmés sur un total de 11.238 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 31 personnes.

S.H