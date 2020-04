Chokri Hammouda : le devoir national requiert des éclaircissements

Chokri Hammouda, directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé a nié, ce dimanche 12 avril 2020, les rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux sur son limogeage.

M. Hammouda confirme ainsi, dans un communiqué envoyé à la TAP, la version publiée la veille par le ministre de la Santé Abdellatif Mekki et selon laquelle à la date du 11 avril, il a été consulté sur sa nomination au poste de directeur général de l’Instance nationale de l’évaluation, de l’assurance-qualité et de l’accréditation (IEAQA) et il a accepté le poste.

Il a expliqué dans ce même document que le devoir national requiert des éclaircissements compte tenu de la sensibilité de la situation sanitaire du pays, qui nécessite une cohésion nationale et la préservation des acquis du pays, notamment l’union de l'équipe sanitaire.

Chokri Hammouda a souligné, dans ce cadre, que l’IEAQA a contribué, en vertu de ses fonctions officielles et avec les organismes et associations scientifiques nationaux compétents, à la production du manuel de soins pour les patients Covid-19.

La veille, l’information du limogeage de M. Hammouda a largement circulé sur les réseaux sociaux suscitant l’indignation de la toile. Certains ayant accusé Abdellatif Mekki d’écarter les compétences qui lui font de l’ombre, tout en condamnant le timing alors que la Tunisie est en pleine crise due à la pandémie de Covid-19.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 685 cas annoncés jusqu'au 11 avril courant, sur un total de 10.676 dépistages. Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 43 rétablissements et 28 décès.

La a Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N