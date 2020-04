Evasion de deux patients du service Covid-19 à Charles Nicolle : quen est-il ?

Des informations ont circulé ces dernières heures concernant l’évasion de deux patients admis au service Covid-19 de l’hôpital Charles Nicolle.

A ce propos, une source médicale bien informée a indiqué, ce vendredi 10 avril 2020, dans une déclaration à BN Check, que le surveillant général de l’hôpital a remonté une information concernant la fuite de deux patients admis au service Covid-19. Suite à quoi, une enquête a été ouverte à ce sujet. Une information confirmée par la directrice de l'hôpital, lors d'une intervention sur la chaîne Elhiwar Ettounsi dans l'émission de Hamza Belloumi.

« Le premier patient s’est présenté au service Covid, et a fait une consultation. Il n’est pas positif, mais souffre de maladies respiratoires. Lors de son admission, il a été inscrit dans le système du service, du coup un avis de recherche a été lancé à son encontre. Actuellement, il est hospitalisé dans le service Covid, mais il n’est pas contaminé par le virus ».

Concernant le deuxième patient, elle précise, « le patient s’est présenté au service le 8 avril 2020 à 23h et il a quitté le lendemain à 11 h matin d’une manière ordinaire. Sa contamination au Covid-19 n’est pas confirmée. C’est juste un cas suspect », soulignant que les enquêtes se poursuivent pour avoir plus de détails concernant sa situation exacte et les circonstances de sa sortie.

La Tunisie a enregistré à la date du 10 avril, 671 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

S.H