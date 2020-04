Au Conseil de sécurité de lONU, la Tunisie appelle à la solidarité internationale face à la pandémie

La Tunisie a participé hier jeudi 9 Avril 2020 aux consultations à huis clos du Conseil de sécurité sur les répercussions du Covid-19 et sur la paix et la sécurité internationales, et ce en présence d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

Au cours de cette visioconférence, la délégation tunisienne a rappelé l'initiative du président de la République, appelant tous les organes des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer pleinement leur responsabilité face à ce danger sans précédent.

La Tunisie a invité les pays à laisser leurs différends de côté et à cesser les conflits en cette période délicate pour consacrer des efforts internationaux et faire face à cette pandémie.

La délégation a fait appel à une nouvelle vision basée sur une solidarité internationale et de nouveaux mécanismes de travail internationaux qui prennent en compte les besoins et les conditions de tous les peuples sans exception. Par ailleurs, la délégation a souligné la nécessité de prendre en considération la situation des populations en zones de conflits, celles qui vivent dans des conditions de précarités, notamment en Afrique ou encore dans les camps de réfugiés ou sous occupation.

Dans ce contexte, la Tunisie a renouvelé son soutien à l'appel lancé par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en faveur d'un cessez-le-feu dans le monde entier.

La Tunisie a enregistré à la date du 10 avril, 671 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.A