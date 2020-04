Fonds 1818 - Le ministère de la Santé a reçu plus de 81 MD de dons

Les ministères des Finances et de la Santé informent aujourd’hui, vendredi 10 avril 2020, que le total des dons enregistrés jusqu'au 8 avril, via le compte courant postal 1818, s'élève à 81.115 MD. Ce compte, toujours valable pour les dons, est mis à la disposition des citoyens et des institutions pour faire face au Covid 19.

Il convient de noter que le montant total, soit 81.115 MD a été transféré au Fonds de participation, numéro 6 portant le nom de « compte de la prévention et de la lutte contre les pandémies » créé par le ministère de la Santé depuis le 26 mars 2020. Ces fonds seront alloués exclusivement au profit du secteur de la santé pour lutter contre les pandémies.

Afin de garantir la gouvernance et la bonne gestion des ressources du fonds, un comité a été mis en place depuis le 8 avril 2020 pour superviser la gestion du fonds, conformément à la décision du ministre de la Santé du lundi 6 avril. Ce comité est composé de représentants de plusieurs structures ministérielles, de la Pharmacie centrale de l’UGTT et de l’Utica.

Rappelons que le ministère de la Santé a mis en place depuis le 4 avril 2020, un numéro de téléphone (80 100 316) au profit des donateurs pour répondre à leurs demandes, les orienter et faciliter les dons.

La Tunisie a enregistré à la date du 9 avril, 643 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

