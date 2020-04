Nouveau don chinois au profit de la Tunisie

Les Chinois poursuivent leur assistance à la Tunisie. L’ambassade de Chine en Tunisie revient, dans un post Facebook publié ce vendredi 10 avril 2020, sur la mobilisation de certaines entreprises chinoises pour aider la Tunisie à combattre l’épidémie de coronavirus. Elle explique, ainsi, que le 10 avril 2020, un lot de 100.000 masques est arrivé à Tunis et a été remis à la Pharmacie centrale de Tunisie. Outre 8 équipements de vidéo-conférence et de 100 tablettes offerts à la partie tunisienne. La donation a été réalisée par une entreprise chinoise basée en Tunisie.

Les Fondation Jack Ma et Alibaba ont déjà effectué, un don en deux lots à la Tunisie, consistant en 500 ventilateurs, 1 million de kits d’écouvillon et d’extraction, 200.000 combinaisons et écrans faciaux, 2.000 thermomètres et 500.000 gants le 8 avril courant ainsi que 100.000 bavettes, 20.000 tests de dépistage, 741 tenues de protection et 1100 masques de protection de visage, ont été déjà offerts par la fondation Jack Ma pour la Tunisie, depuis le 28 mars 2020.

La Chine avait en outre fournit un don comprenant 20.000 masques chirurgicaux, 1.000 masques N95, 1.500 réactifs de diagnostic du Covid-19 et 1.000 paires de lunettes de protection. L’ambassadeur de Chine à Tunis, Wang Wenbin, a également fait don de la moitié de son salaire mensuel.

Pour sa part, le président chinois Xi Jinping avait assuré dans une lettre manuscrite adressée au président de la République Kaïs Saïed que la Chine est prête à fournir, dans la limite de ses moyens, les moyens financiers nécessaires ainsi que tout ce dont la Tunisie aura besoin en termes de moyens de protection ainsi que produits nécessaires urgents pour contrer la propagation du Covid-19.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas jusqu'au 9 avril courant, sur un total de 9.570 dépistages. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 25 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 3 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N