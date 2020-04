En chiffres : le ministère du Commerce annonce le bilan du suivi économique

Dans un communiqué rendu public vendredi 10 avril 2020, le ministère du Commerce a publié le bilan des résultats préliminaires du suivi économique pendant la période du 1 au 9 avril 2020 :

Le nombre de visites de contrôle : 11.040 audits

Le nombre de violations : 1251 violations du prix et violations monopolistiques, la manipulation des matériaux subventionnés et la violation de la transparence et de l'intégrité des transactions.

Les marchandises saisies :

226 tonnes de semoule

64 tonnes de farine

100 tonnes de pâtes alimentaires

63 tonnes d’aliments fourragers

11 tonnes et 47568 produits alimentaires généraux

2 tonnes de sucre subventionné

16462 litres d'huile végétale subventionnée

4222 litres de lait

3600 œufs

5 tonnes de légumes et céréales

311 articles paramédicaux

5400 litres de produits de nettoyage

4370 paquets de tabac

A cet effet, le ministère du Commerce a pris un ensemble de mesures dissuasives dont 12 décisions d’arrêt de fourniture des matériaux subventionnés, 9 décisions de fermeture de magasins et l’arrestation de deux contrevenants.

Rappelons que le ministre du Commerce a distribué le mardi 7 avril, 1627 tonnes de semoule dans les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Monastir, Mahdia, Sfax, Médenine, Gabès et ce pour faire face aux monopoles dans la distribution de semoule.

La Tunisie a enregistré à la date du 9 avril, 643 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

R.A