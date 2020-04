Mohamed Hamdi : lexamen du baccalauréat sera maintenu

Le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi a indiqué, ce jeudi 9 avril 2020, lors de sa présence sur le plateau de la chaîne Attessia que son département oeuvre selon des normes qu’il s’est fixées, accordant la priorité absolue à la santé des citoyens ainsi qu’à l’intérêt suprême de l’élève.

« La situation sanitaire dans le pays est incertaine. Personne ne peut prévoir une date pour le retour des classes. Même le chef du gouvernement ou le ministre de la Santé sont incapables de prévoir la fin de la situation épidémique. Cependant, en tant que ministère de l’Education, nous mettons l’intérêt des élèves au-dessus de tout. Ainsi, s’il y a un retour vers la fin du mois d’avril, rien ne va changer au niveau de l’année scolaire et des examens nationaux. Au-delà de cette date, nous avons envisagé plusieurs scénarios qui ne peuvent être considérés comme étant des décisions définitives », indique le ministre Mohamed Hamdi.

Il a ajouté qu’il est possible de calculer la moyenne annuelle pour les élèves en tenant compte de la moyenne du premier trimestre (coefficient 1) et du deuxième (coefficient 2). « Pour les examens nationaux, la priorité est pour le baccalauréat. D’abord, parce qu’il s’agit d’un examen obligatoire et puis en tenant compte du nombre important des candidats. Il n’est pas question de l’annuler. Il est possible qu’il soit reporté pour le mois d’août ou de septembre. Les élèves doivent, également, suivre les cours présentiels. C’est primordial ».

Dans ce contexte, Mohamed Hamdi a indiqué que l’enseignement à distance ne peut en aucun cas remplacer les cours présentiels pour garantir l’équité des chances entre tous les élèves. « Les élèves ne peuvent être interrogés à propos d’un cours auquel ils n’ont pas assisté. Les cours mis sur les plateformes du ministère servent à maintenir le lien entre les élèves et la vie scolaire. Nous allons, également, lancer une chaîne éducative nationale. Ce sera fait dans les jours qui suivent ».

La Tunisie a enregistré à la date du 9 avril, 643 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

S.H