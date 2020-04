Cherif : il nest pas normal que les fonctionnaires perçoivent un salaire entier sans travailler !

Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarak Cherif, a estimé, lors de son intervention ce jeudi 9 avril 2020 sur Shems FM, qu’il est absurde que les fonctionnaires continuent de percevoir intégralement leurs salaires alors qu’ils ne travaillent pas.

« On parle de 800.000 fonctionnaires dans le secteur public. Si quelques milliers continuent d’assurer leur travail pour la continuité du service public le reste perçoit un salaire en étant à la maison. Après, on parle de la solidarité des Tunisiens, quelle solidarité ? Il faudrait peut-être inventer un autre mot. Pendant ce temps, les établissements privés, on leur impose de régler leurs charges comme la CNSS par exemple », a déclaré Tarak Cherif.

Le président de la Conect a estimé que la solidarité pourrait inclure l’administration tunisienne qui devrait faire un geste en faveur des démunis accablés par la crise causée par le Covid-19.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas à la date du 9 avril courant.

M.B.Z