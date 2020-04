La Poste tunisienne dénonce une opération de piratage

La Poste tunisienne a informé ses clients détenteurs de la carte « e-dinar-travel » que certains soldes de cartes ont été électroniquement piratés.

Dans un communiqué publié ce jeudi 9 avril 2020, la Poste a tenu toutefois à rassurer ses clients, soulignant que l’origine de la fraude a été identifiée et que les opérations frauduleuses ont été immédiatement arrêtées.

La Poste a souligné qu’elle œuvre en coordination avec ses partenaires internationaux à indemniser ses clients conformément aux procédures établies, affirmant que les auteurs de cette piraterie seront poursuivis « là où ils se trouvent ».

M.B.Z