Les banques fermées pendant 4 jours

Les banques seront fermées du 9 au 12 avril 2020 (4 jours). La Banque centrale de Tunisie (BCT) n’a cependant pas prévu jusqu’à cette heure –NDLR jeudi 9 avril 2020 – une permanence samedi 11 avril ou dimanche 12 avril 2020. Vendredi 10 avril ayant été décrété exceptionnellement jour férié par le gouvernement, afin de limiter au maximum les déplacements et la propagation du covid-19. D’un autre côté, l’autorité monétaire n’a pas interdit aux institutions financières d’ouvrir samedi, certaines étant habituées à assurer des permanences dans quelques agences spécifiques.

Cela dit, la BCT a donné des instructions pour assurer le bon fonctionnement et l'alimentation des DAB tout au long de cette période, le tout alors que la gratuité des retraits demeure en vigueur, précise un banquier à Business News ce jeudi 9 avril 2020. La gestion bancaire du week-end prolongé du 20 mars 2020 s’est bien passée, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas aussi bien. Il est donc probable que les institutions financières n'ouvrent ni le vendredi, ni le samedi, suivant ainsi le secteur public et ceci pour soutenir l’effort du gouvernement visant à minimiser la circulation des personnes.

A rappeler que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643, à la date du 9 avril courant.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 24 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

I.N