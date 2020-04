Nizar Yaiche reçoit lambassadeur de France Olivier Poivre dArvor

La coopération tuniso-française aux niveaux bilatéral et multilatéral a été au centre de la rencontre qui a réuni ce matin du jeudi 9 avril 2020, le ministre des Finances, Nizar Yaiche et l'ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d'Arvor, qui était accompagné du directeur du bureau de l'Agence française de développement (AFD) en Tunisie, Gilles Chause et du conseiller financier à l'ambassade, Fabrice Berthaud.

La réunion a également examiné les possibilités de développer une action commune et d'intensifier les efforts dans le domaine de la lutte contre le Covid-19.

Notons que la Tunisie enregistre 628 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

M.B.Z